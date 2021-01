Aperto il nuovo parco inclusivo nel giardino dell’ex-scuola “Petrarca” di Mirano

Il nuovo parco giochi inclusivo è aperto. Conclusi i lavori e terminato l’iter amministrativo necessario per certificare la qualità dei materiali impiegati e ascrivere l’intera area al patrimonio del Comune di Mirano, la nuova area collocata nel giardino dell’ex-scuola Petrarca è ora a disposizione di bambine, bambini e delle loro famiglie.

Il parco

La particolarità di quest’area giochi è di essere usufruibile anche da bambini con disabilità motorie, sensoriali o intellettive, perché dotata di attrezzature, quali giostrine, altalene, scivoli, pareti per arrampicata, specificamente studiate e di una speciale pavimentazione antitrauma che richiama un divertente percorso stradale. L’opera rappresenta un forte segno dell’attenzione che la Città di Mirano e le associazioni del suo territorio pongono sul tema dell’inclusione. Questo nuovo luogo di divertimento per tutti e di ritrovo all’aria aperta potrà divenire, nel rispetto delle normative anti-Covid-19, punto di riferimento per tutte le famiglie miranesi e per quelle dei comuni limitrofi.

La spesa per la realizzazione del parco è stata di circa 100.000 euro, così suddivisi: 53.000 da parte dell’Associazione Lesioni Spinali La Colonna ONLUS APS e 20.000 da parte dell’Associazione Volare per la costruzione dell’opera; 25mila euro da parte del Comune di Mirano per la riqualificazione dell’area, il rifacimento della cinta muraria e la posa di elementi d’arredo urbano. Non è ancora stato possibile procedere a un’inaugurazione ufficiale, che, per ovvi motivi legati alla emergenza sanitaria, è stata rinviata alla primavera, nella speranza che la situazione epidemiologica sia per allora migliorata.

Ora al parco manca solo un nome. Secondo quanto concordato dall’Amministrazione Comunale e le associazioni che ne hanno permesso la realizzazione, la denominazione verrà attribuita a seguito di un concorso di idee indetto fra gli alunni delle scuole primarie. Non sono escluse per il futuro implementazioni dell’area con nuovi giochi e attrezzature. Quella dell’apertura del parco è una notizia che La Colonna, Volare e Comune di Mirano danno con grande gioia, con la speranza che possa rappresentare un primo passo verso la rinascita dopo uno dei periodi più bui mai vissuti dalle nostre comunità.