Cavallino, aperto il nuovo parco urbano in anticipo di 183 giorni

Il Comune di Cavallino-Treporti si arricchisce di un nuovo punto di riferimento per i residenti: il rinnovato Parco Urbano. Un'opera consegnata ai cittadini con 183 giorni d’anticipo sul cronoprogramma dopo un intervento di rigenerazione urbana dal valore complessivo di oltre cinque milioni di euro.

L'area mercato e uno spazio polifunzionale

Il nuovo “Parco Urbano Cavallino” è stato presentato in previsione del primo mercato estivo che è stato allestito già oggi con 217 posteggi di cui 18 alimentari, 2 agricoli e 197 non alimentari. La nuova configurazione coniuga funzionalità ed estetica. Il massetto drenante colorato richiama i colori degli orti che insistono nell’area agricola e rurale circostante e sono stati piantati una sessantina di nuovi alberi. La nuova composizione del verde è infatti parte integrante del progetto, con un incremento significativo del patrimonio vegetale nel rispetto dei vincoli urbanistici. “Parco Urbano Cavallino” si presenta anche come uno spazio polifunzionale. Tra le nuove caratteristiche spiccano l'inclusione di luoghi per attività ricreative, come il campo da basket e uno skate park, insieme alla presenza e alla predisposizione degli stalli per ricariche elettriche, nonché il luna park estivo dedicato allo svago per le famiglie. Sono stati confermati spazi per la sosta temporanea dei bus e un’area per la sosta dei camper.