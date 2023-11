Sindaci contro giornalisti e forze dell'ordine: evento per la Fondazione Banca degli Occhi

Damiano Tommasi oggi primo cittadino di Verona torna in campo come Capitano della Nazionale Sindaci, al suo fianco Mario Conte, Sindaco di Treviso e Presidente di Anci Veneto, pronto a giocare con Matteo Romanello sindaco di Marcon e gli altri primi cittadini contro le formazioni di giornalisti e forze dell’ordine per sensibilizzare alla donazione e a favore di Fondazione Banca degli Occhi.

Sabato 18 novembre a partire dalle ore 14.45 lo Stadio Nereo Rocco di Marcon ospita la singolare sfida solidale “Un goal per la vista”: Nazionale Italiana Sindaci, giornalisti di TV Pressing e Fbov Team, squadra interforze di Fondazione Banca degli Occhi, giocheranno un triangolare solidale nell’evento promosso da Città di Marcon, il comune che quest’anno è Città dello Sport 2023. Ad arbitrare, una terna tutta al femminile della locale sezione AIA – FIGC, mentre ad accompagnare le squadre in campo ci saranno anche le giovani giocatrici Pulcini ed Esordienti femminili del Calcio Marcon.

La partecipazione è gratuita e aperta alla cittadinanza, soprattutto ai più piccoli che potranno contare sulla presenza di gadget gratuiti in distribuzione negli spalti. L’evento è promosso dalla Città di Marcon in collaborazione con Anci, Lega Nazionale Dilettanti sezione Veneto, Avis Marcon e Aido, e con il sostegno di Campello Marine, Ottica Veneta e Gatorade.

Cuore dell’incontro la sensibilizzazione alla donazione ed in particolare di tessuti oculari, un gesto che ridà ogni anno la vista attraverso il trapianto di cornea ad almeno 4mila persone grazie ai tessuti donati principalmente in Veneto attraverso Fondazione Banca degli Occhi. Un’occasione anche per ricordare quanti si sono spesi in prima persona proprio per la cultura del dono: prima del fischio d’inizio che darà avvio alla partita, sarà proposto un minuto di silenzio in ricordo di Luca Cestaro, Presidente regionale dell’Aido, mancato a 56 anni nella notte di martedì 14 novembre, e che da venticinque anni viveva grazie al trapianto.