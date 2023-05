Partiti i lavori di riqualificazione energetica dell'isola veneziana di San Servolo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Venezia si carica di energia rinnovabile e si illumina di luce nuova (a LED). Il 17 aprile 2023 sono partiti i lavori di riqualificazione energetica dell’Isola di San Servolo, di fronte a piazza San Marco, primo project financing italiano (promosso da San Servolo Servizi Srl, 100% di proprietà della città metropolitana di Venezia) che utilizza l’equity crowdfunding.

Il 5 maggio 2023, a tempo di record, è già stata installata la prima pensilina fotovoltaica e la colonnina per la ricarica per le barche elettriche. Venice LightYear (VLY) è il nome di questa iniziativa, costituita sotto forma di srl benefit con la regia e il supporto di due importanti realtà nazionali dell’efficientamento energetico: la Energy Social Company Infinityhub S.p.A. Benefit e Global Power Service S.p.A. che si sono aggiudicate l’appalto, nell’ottobre 2020, per l’installazione di 2120 lampade a LED (con un risparmio annuo di 187.363,64 Kwh), la realizzazione di più impianti fotovoltaici con 451 moduli e la posa di colonnine di ricarica di veicoli elettrici.

L’intervento, del valore di circa 500mila euro, è sostenuto da fondi raccolti (circa 100mila euro) in una campagna di equity crowdfunding conclusa nel 2021 su CrowdFundMe - piattaforma di Crowdinvesting (Equity Crowdfunding, Real Estate Crowdfunding e Private Debt) quotata a Piazza Affari - e il finanziamento di 400mila euro di Banca Etica. Per la prima volta, in Italia, il project financing ricorre all’equity crowdfunding e lo fa per una giusta causa: la salvaguardia del patrimonio ambientale e sociale di un sito d’importanza storica come Venezia, che oggi vive, da un lato, l’assalto del turismo di massa e, dall’altro, lo spopolamento da parte degli abitanti del luogo, condizioni che richiedono un intervento urgente che riporti equilibrio per le persone, le imprese e tutta la comunità.

Va ricordato che con l’equity crowdfunding sono diventati soci di Venice LightYear 40 persone, tra studenti, piccoli risparmiatori e artigiani, in un’ottica di condivisione del valore “win-win”. Per Infinityhub, specializzata nella realizzazione di progetti green in tutta Italia - finanziati anche tramite campagne di crowdfunding (16 finora, per un totale di 5,7 milioni di euro raccolti) - come la pista ciclopedonale fotovoltaica B(Y)S Italia, la rigenerazione delle Officine Olivetti di Ivrea con YCona e di edifici destinati a residenze per studenti, abitazioni economiche ed etiche e strutture per anziani (Wey Dolce Lombardia e YCare), VeniceLightYear è un importante tassello nell’impegno per il capoluogo veneto, dove Infinityhub ha la sua sede principale, in Palazzo Giustinian Lolin in Canal Grande.