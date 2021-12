Parto speciale la notte di Natale: Giacomo nasce in casa a Concordia Sagittaria

Aspettavano di festeggiare la nascita di Gesù in famiglia ma il grande evento lo hanno vissuto in prima persona nella propria camera da letto: la nascita del secondogenito con l'aiuto del personale del Suem e di un'ostetrica dell'ospedale di Portogruaro.

Il fatto

E’ accaduto a Concordia Sagittaria il 24 dicembre alle 21.40 circa, quando ad F.F. di 35 anni si sono rotte le acque e poi sono subito iniziate le contrazioni. Realizzato che oramai non c'era più tempo di correre in ospedale, il compagno della donna ha contattato il 118 per chiedere aiuto, e subito dopo l’ostetrica Eva Guarin che seguiva la concordiese nel percorso nascita all'ospedale di Portogruaro. I sanitari e l'ostetrica si sono precipitati sul posto, hanno reciso il cordone ombelicale del neonato, portato a termine il parto, e infine hanno trasferito mamma e bimbo nell'ostetricia di Portogruaro dove sono tutt'ora ricoverati. Il parto è avvenuto senza complicazioni. Mamma ed il neonato Giacomo stanno bene. Partorire a casa non è certo un evento ricorrente. L'intervento e la preparazione del personale del servizio sanitario ha consentito che il parto improvviso sia diventato per la coppia di Concordia Sagittaria il più bel regalo di Natale di sempre. Il direttore generale Mauro Filippi esprime le proprie congratulazioni alla coppia protagonista del lieto evento.