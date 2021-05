Pass vaccinale al Taliercio, la rivolta dei tifosi: «Una follia»

Scoppia sul web l'indignazione dei sostenitori orogranata rispetto le disposizioni richieste dal Cts per assistere a gara3: «La capienza c'è per il distanziamento»

Vaccini, certificati e tamponi per assistere e sostenere la propria squadra del cuore: non sono piaciute ai tifosi della Reyer, che stanno scrivendo il loro disappunto sui social, le modalità di fruizione di gara3 suggerite dal Cts.

La delusione

Uno dei supporter storici della squadra, Davide, ci ha raccontato tutta la sua delusione: «Ho 52 anni e da quando avevo 8 anni seguo i colori orogranata. Quando ho letto le richieste ci sono rimasto male: già l'anno scorso gli obblighi della mascherina e di tutta una serie di regolamenti hanno complicato non poco la visione delle partite. Questa cosa non la capisco.»

Spazi sufficienti

Davide difende la società che ama ma non si spiega l'accettazione delle disposizioni: «Su un palazzetto di 3mila persone, ammetterne 500: uno spazio, credo, più che sufficiente per far entrare persone in tutta tranquillità. Mi sembra ci sia tanto business dietro certe regole. E comunque siamo alla follia: io sono anche allenatore di pallacanestro ed è straziante vedere questi giovani, cui stanno togliendo tutto, non poter neanche godere dello sport dal vivo. Non voglio dire nulla alla società che non ha colpe rispetto queste decisioni politiche. Ma vorrei sapere: le altre squadre cosa fanno?»

E il prossimo anno?

Infine esprime il suo tarlo non meritando, per altro, etichette: «Ho fatto già il primo vaccino ma per fare il secondo devo aspettare 40 giorni. Ma chi della mia età si può permettere di andare a vedere la partita? Comunque ho paura per il prossimo anno: dobbiamo essere etichettati per andare a vedere lo sport che è bene di tutti? Lo trovo inaccettabile».