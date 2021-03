Passante di Mestre chiuso per lavori nel fine settimana

Seconda chiusura programmata, questo fine settimana, per il Passante di Mestre in direzione Trieste, per proseguire con il periodico pacchetto di manutenzioni e verifiche, approfittando del poco traffico del periodo. Come per lo scorso weekend, la chiusura del tratto autostradale avverrà solo in direzione Trieste, tra le due interconnessioni con la A57-Tangenziale di Mestre a Dolo e Quarto d’Altino e sarà in vigore dalle 21 di venerdì 26 alle 6 di lunedì 29 marzo, con il traffico deviato all’altezza del Bivio A4-A57, ad Arino di Dolo, sulla carreggiata Venezia-Trieste della A57-Tangenziale di Mestre. Regolare invece il traffico sul Passante in direzione Milano.

Sempre nel contesto degli interventi programmati per il weekend, a partire già dalle 5 di venerdì, sarà chiuso lo svincolo di entrata in A4 direzione Trieste per chi proviene dall’autostrada A27 e, dalle 20.30, lo svincolo di entrata in A4 per chi proviene dalla A57-Tangenziale di Mestre. Inoltre, dalle 20.45 di venerdì 26 saranno chiusi in entrata, solo in direzione Trieste, i caselli di Spinea, Martellago-Scorzè, Preganziol.

La chiusura del Passante di Mestre per lavori è possibile grazie alla presenza di due percorsi autostradali alternativi tra loro (il Passante stesso e la A57-Tangenziale di Mestre) che consente a Cav di dirottare il traffico all’interno delle proprie competenze, chiudendo l’intera carreggiata oggetto di lavori, con vantaggi per la sicurezza sia degli operatori che dei viaggiatori, oltre a una maggior scorrevolezza del traffico.