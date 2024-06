Il passaporto si fa anche alle Poste di Cavarzere e Annone Veneto

Dal 24 giugno anche nell’ufficio postale di Cavarzere è possibile richiedere e rinnovare il passaporto. Il servizio è già disponibile anche nell’ufficio postale di Annone Veneto ed in ulteriori 34 sedi delle province venete, prima di essere esteso a tutti gli uffici postali della Regione. Basterà consegnare all’operatore dell’ufficio postale del proprio comune un documento di identità valido, il codice fiscale, due fotografie, pagare il bollettino di 42,50 euro e una marca da bollo da 73,50 euro. In caso di rinnovo bisognerà consegnare anche il vecchio passaporto o la copia della denuncia di smarrimento o furto del vecchio documento. Grazie alla piattaforma tecnologica, l’operatore raccoglierà le informazioni e i dati biometrici del cittadino (impronte digitali e foto) inviando poi la documentazione all’ufficio di Polizia di riferimento. Il nuovo passaporto potrà essere consegnato da Poste Italiane direttamente a casa del richiedente.

Il progetto Polis di Poste Italiane, che è intervenuto a risolvere il sovraccarico delle questure nel rilascio dei passaporti, procede a passi sempre più spediti con l’obiettivo di trasformare gli uffici postali nella casa dei servizi digitali, uno sportello unico per rendere semplice e veloce l'accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione. Polis è finanziato con risorse del piano complementare al Pnrr con 800 milioni di euro e per circa 400 milioni da Poste Italiane. «Questo nuovo servizio va incontro alle esigenze di cittadini che potranno ottenere il rilascio o il rinnovo del passaporto senza l’obbligo di recarsi al più vicino Commissariato o in Questura, risparmiando così tempo e denaro - ha dichiarato il responsabile della Filiale di Venezia di Poste Italiane, Antonio Ruvo - Siamo molto orgogliosi di portare nuovi servizi nei territori a dimostrazione dell’attenzione della vicinanza di Poste Italiane alle comunità». Il servizio di rilascio del passaporto si aggiunge sia agli altri già attivi negli uffici postali Polis: certificati anagrafici, di stato civile, previdenziali e le pratiche di volontaria giurisdizione, sia ai tradizionali servizi postali, finanziari ed assicurativi di Poste italiane.