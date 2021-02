Prende forma la passerella ciclopedonale sul Dese

Il collegamento ciclopedonale tra Favaro, Dese e il sottopasso della Bretella di Tessera va verso il completamento. La Città metropolitana tra la notte scorsa e questa mattina ha iniziato la posa dei giunti di sostegno della passerella sul fiume Dese, lungo la Sp 40 (via Altinia), concludendo il secondo stralcio di intervento dell'opera: si tratta di una struttura in acciaio lunga 25 metri e larga 3, con un parapetto realizzato in acciaio. Sul posto è andato in sopralluogo il sindaco Luigi Brugnaro assieme ai dirigenti e ai tecnici della Città metropolitana.

Nelle prossime quattro settimane sarà completata la struttura della passerella, che verrà poi collegata ai percorsi ciclabili esistenti e quindi si concluderà con l’illuminazione e la segnaletica definitiva. L’intervento mette definitivamente in sicurezza il percorso ciclabile lungo la strada provinciale 40 via Altinia, rispondendo alle richieste dei residenti e tenendo fede alle linee guida della Città metropolitana relative alla realizzazione di opere che favoriscono la mobilità sostenibile. L'area della città metropolitana conta 1153 chilometri di percorsi collegati tra loro nei 44 comuni.

