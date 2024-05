A Portegrandi una passerella ciclopedonale sul Sile

Sul fiume Sile entro la prossima primavera sarà realizzata una passerella ciclopedonale, che collegherà il polo formativo di H-Campus con Portegrandi. Dopo che il consiglio comunale di Quarto d’Altino ha approvato l’inserimento dell’opera nel piano triennale delle opere pubbliche e lo schema di accordo, adesso si procederà alla firma della convenzione attuativa con il privato. Si tratta di passaggi fondamentali per completare la progettazione e poi realizzare l’opera, la cui costruzione è a carico dei privati.

Il progetto prevede la realizzazione di un percorso ciclopedonale illuminato, che partendo dall’area a uso pubblico di H-Campus, sull’altra sponda del Sile, arriverà fino in prossimità del centro di Portegrandi, creando così un collegamento con le strutture pubbliche e sportive della località. Il primo tratto si snoderà sul territorio di Roncade, fino ad arrivare al punto di attraversamento del Sile. In questo punto sarà realizzata la nuova passerella, di circa 60 metri, con una struttura metallica in acciaio corten che servirà anche da parapetto. Sulla sponda destra, lato altinate, il percorso ridiscenderà l’argine con un andamento curvilineo. Si proseguirà poi verso est, fino ad allinearsi al piede dell’argine fluviale. Da questo punto in avanti il tracciato si raccorda con il percorso ciclabile già esistente lungo via Trieste, così da consentire ai ciclisti di raggiungere in sicurezza il centro di Portegrandi. Il progetto prevede anche la messa a dimora di nuove piante e arbusti lungo le scoline e nella fascia verde ai piedi dell’argine. Sarà realizzato, inoltre, un parcheggio scambiatore, per cui è stata individuata un’area lungo via Veronese, in prossimità del cimitero e del campo sportivo di Portegrandi.