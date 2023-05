Anche nell'estate 2023 è attivo il passo barca per pedoni e bici sul Tagliamento

Si riconferma per il 2023 il servizio di passo barca sul fiume Tagliamento, tra i comuni di San Michele e Lignano Sabbiadoro (Udine). Si tratta di un sistema di trasporto pubblico locale di navigazione pensato per pedoni e biciclette, che resterà attivo per tutta l'estate e l'autunno, fino al 2 novembre. Il progetto, avviato in via sperimentale nel 2020 dalla Regione Friuli Venezia Giulia, è partecipato anche quest'anno dalla Regione Veneto.

L'anno scorso il servizio di traghetto fluviale ha riscosso un grande successo: è stato usato da oltre 100mila passeggeri, di cui 85mila biciclette, registrando la vendita di 89mila biglietti e quasi 11mila accessi gratuiti per minori non paganti. «Il progetto - spiega la vicepresidente della Regione, Elisa De Berti - offre a cittadini e turisti un collegamento rapido, economico e a basso impatto ambientale tra le due apprezzate località balneari. È un servizio a misura di famiglie: per i bambini sotto i dieci anni il servizio è gratuito e i dati del 2022 ci dicono che è stato molto apprezzato».

Sono confermate le stesse modalità e le stesse tariffe dello scorso anno: con 1 euro si potrà traghettare trasportando la propria bicicletta tra le due sponde del Tagliamento, permettendo in questo modo anche di valorizzare la rete di piste ciclabili. Alla Regione Friuli Venezia Giulia viene riconosciuto un contributo di 30mila euro a parziale copertura dei costi. Allo stesso tempo è rinnovato anche l'accordo stipulato nel 2020 tra i soggetti partecipanti alla sperimentazione: le Regione Friuli Venezia Giulia e Veneto, i Comuni di San Michele al Tagliamento e Lignano Sabbiadoro. La gestione operativa è affidata a TPL FVG Scarl.