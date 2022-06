Ulss 3 e pediatri: siglato un patto aziendale unico per tutto il territorio

Un nuovo documento sancisce e regolamenta la collaborazione tra i pediatri che operano sul territorio e l'Ulss 3 Serenissima: si chiama "patto aziendale con i pediatri di libera scelta, è stato stilato in collaborazione con i sindacati e firmato la settimana scorsa dal direttore generale Edgardo Contato e dal dottor Mattia Doria, in rappresentanza della categoria. Avrà validità pluriennale, per il periodo 2022-2024.

Il patto mette nero su bianco le linee di intervento sanitario prioritarie in tema di assistenza sanitaria agli utenti più piccoli. Lo scopo è di far convergere l'azione degli specialisti verso un sistema uniforme di obiettivi comuni. «Vale per tutto il territorio, da Chioggia a Marcon, da Venezia a Mirano - spiega Contato - e stabilisce una collaborazione tra tutti gli operatori sanitari degli ospedali e delle strutture distrettuali pubbliche, al servizio dei bambini e delle famiglie».

In sintesi, il documento individua le seguenti linee di intervento prioritarie:

si ribadisce l'importanza del progetto delle cure primarie, "mettendo al centro dell'attenzione il minore e la sua famiglia, dalla nascita fino all'adolescenza"

si ribadisce l'impegno a migliorare l'appropriatezza degli accessi dei pazienti più piccoli in pronto soccorso

si punta alla piena collaborazione tra Ulss 3 e pediatri quanto alla rilevazione precoce dei disturbi del neurosviluppo ed all'applicazione dei percorsi diagnostico-terapeutici

si sottolinea la necessità dell'appropriatezza della prescrizione dei farmaci ai pazienti in età pediatrica e sugli atteggiamenti terapeutici

i pediatri si impegnano ad una costante formazione professionale e questo aggiornamento delle competenze si realizza attraverso la partecipazione ad eventi formativi condivisi.

nell'ultimo punto si ribadisce l'importanza della partecipazione dei pediatri alla gestione dell'emergenza Covid19.

«Il patto aziendale - ha sottolineato il dottor Doria - permette di uniformare le opportunità di salute per tutti i bambini del territorio: consente a tutti i pediatri di famiglia di utilizzare la diagnostica rapida di studio per la migliore diagnosi delle più frequenti patologie pediatriche; rende inoltre operativi due importanti progetti assistenziali, quello per la prevenzione e la gestione dell’obesità infantile e quello per il riconoscimento precoce dei disturbi del neurosviluppo dei bambini 1-36 mesi di vita».