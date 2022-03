Pavanello eletta presidente veneta delle Autonomie locali italiane

Il sindaco di Mirano, Maria Rosa Pavanello, è stata eletta oggi presidente veneta delle Autonomie Locali Italiane (Ali). A eleggerla all'unanimità, al congresso regionale, amministratori locali ed esponenti del mondo politico veneto. «Voglio innanzitutto ringraziare il presidente uscente Edoardo Gaffeo, sindaco di Rovigo - ha detto - per l'impegnoe il grande lavoro di squadra portato avanti sino a oggi in Ali Veneto. Accetto con convinzione ed entusiasmo questo incarico - ha dichiarato Pavanello -, lavorerò per fare di Ali un'associazione protagonista in una regione molto importante. Accanto a me ci sarà un ottimo amministratore, Leonardo Raito, sindaco di Polesella e nuovo vicepresidente Ali Veneto. Insieme a tutti gli amministratori del territorio sapremo fissare le priorità in un momento difficile e impegnativo per i nostri Comuni, chiamati negli ultimi anni a gestire un'emergenza dopo l'altra».

Pavanello ha sottolineato che Ali si concentrerà sulla gestione dei fondi del Pnrr e sulle modalità di supporto ai sindaci per la messa a terra delle risorse. «Abbiamo l'emergenza, legata alla guerra in Ucraina, dei rifugiati e dell'accoglienza - ha proseguito il sindaco Pavanello - che sta portando nel nostro Paese tante donne e bambini». «Rivolgo i miei complimenti e l’augurio di buon lavoro a Maria Rosa Pavanello. In un momento in cui è assolutamente necessario fare squadra, le assicuro che la Regione è pronta a collaborare nell’interesse dei cittadini - si congratula il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia - Buon lavoro anche al suo nuovo vice, sindaco di Polesella Leonardo Raito – prosegue Zaia. Fare l’amministratore, sul territorio, a stretto contatto con i cittadini e le loro problematiche è una missione difficile da onorare. Avere anche la capacità di impegnarsi sul piano dell’associazionismo istituzionale è estremamente importante».