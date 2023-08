Sulla spiaggia di Bibione i primi pedalò dedicati alle persone con disabilità

Sulla spiaggia di Bibione arrivano i primi pedalò dedicati alle persone con disabilità. La località balneare aggiunge un nuovo tassello al progetto che nel 2019 le ha già consentito di diventare la prima destinazione turistica accessibile in Italia con il progetto Destination4All.

Imbarcazioni con pedalatore a mano

Le nuove imbarcazioni pronte al debutto mantengono le due tradizionali postazioni, una delle quali però è fornita di uno speciale pedalatore a mano che permette di generare il movimento attraverso l’uso delle braccia. In questo modo, la persona disabile e l’accompagnatore possono procedere in perfetta sintonia e godersi attivamente l’esperienza di una gita a bordo di uno dei classici divertimenti dell’estate.

L’iniziativa nasce all’interno del progetto di turismo sociale e inclusivo del Veneto, con l’amministrazione comunale e il consorzio operatori balneari che hanno messo a disposizione risorse e organizzazione per rendere operativo il servizio già durante quest’estate. Il servizio sarà gratuito, i pedalò sono tre e si trovano in altrettante zone individuate da est a ovest del litorale (nel tratto gestito da Bibione Mare, Villaggio Turistico Internazionale e del noleggio Frederic Rossi). E il numero potrà crescere in base alle esigenze.

Flavio Maurutto, sindaco di San Michele al Tagliamento, sottolinea come sia «imprescindibile garantire un’ospitalità aperta a ogni tipo di esigenza». Aggiunge Andrea Drigo, presidente del consorzio operatori balneari: “«Con l’arrivo di questi tre nuovi pedalò, Bibione fa un ulteriore passo avanti come località accessibile».