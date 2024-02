Il pediatra Antonio Pulella va in pensione

Giovedì 29 febbraio il dottor Antonio Pulella cesserà l’attività di pediatra di libera scelta svolta in piazza Galasso a San Michele al Tagliamento, per sopraggiunti limiti di età.

Pulella ha lavorato per anni in ospedale a Portogruaro e poi come pediatra di libera scelta. Stimato e apprezzato dai piccoli pazienti e dai genitori, nonché dai colleghi dell’Ulss 4 che hanno lavorato con lui riconoscendogli grandi doti umane e personali. Vari pediatri operativi nell’ambito territoriale numero 2 (che include i comuni di Annone Veneto, Caorle, Concordia Sagittaria, Portogruaro, San Michele al Tagliamento e San Stino di Livenza) hanno dato la disponibilità ad accogliere i “suoi” piccoli assistiti. Quindi, da venerdì 1° marzo, verranno assegnati d’ufficio ai pediatri già presenti nel portogruarese sino all’arrivo di un nuovo medico a San Michele al Tagliamento.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday