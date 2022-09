A scuola in sicurezza: a Mirano riparte il "pedibus" per i bambini delle primarie

Il Comune di Mirano rilancia il Pedibus, dopo la sospensione causata dalla pandemia, iniziativa che permette ai bambini delle scuole primarie di essere accompagnati a scuola in gruppo, in totale sicurezza.

Progetto pedibus a Mirano: in cosa consiste

Il pedibus è uno "scuolabus a piedi", un modo sicuro, divertente e sano per andare e tornare da scuola. Gli alunni, partendo dal capolinea o dalle apposite fermate distribuite lungo il percorso, coprono a piedi e in sicurezza il tragitto fino a scuola, camminando in gruppo accompagnati da adulti volontari. Questo progetto contribuisce a ridurre la congestione da traffico in prossimità delle scuole, ad aumentare la sicurezza delle strade, a diminuire il rumore e l'inquinamento e a dare ai bambini un'occasione per socializzare e fare moto.

Il progetto è sviluppato dall'amministrazione comunale, in collaborazione con Legambiente del Miranese e la dirigenza degli istituti comprensivi Mirano 1 e Mirano 2, sulla base delle esperienze positive degli anni precedenti. I percorsi previsti per l’anno scolastico 2022/2023 sono sei (qui le mappe per Istituto Mirano 1 e Istituto Mirano 2).

Ogni percorso è concordato con insegnanti e genitori e verificato dalla polizia locale. Le assessore all’istruzione, Maria Francesca Di Raimondo, e alla Mobilità ad impatto zero, Elena Spolaore, sottolineano la forte valenza educativa del progetto: «Il Pedibus stimola i bambini e le bambine a vedere con occhi diversi la loro città scoprendone angoli sconosciuti, - spiegano - a capire il valore e la bellezza di una città meno inquinata, a divenire forti testimoni della possibilità di scelta di stili di vita alternativi. Inoltre, andare a scuola piedi in compagnia migliora l’umore e aiuta a crescere in modo più autonomo».

I genitori interessati a far partecipare i propri figli al progetto pedibus e i volontari che desiderano dare la propria disponibilità a accompagnare i gruppi possono aderire compilando il modulo disponibile nel sito comunale nella pagina Istruzione: Progetto Pedibus "Sicuri a scuola a piedi".