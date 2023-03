La scrittrice e attivista iraniana Pegah Moshir Pour è la prima relatrice annunciata di TedxJesolo

Pegah Moshir Pour sarà la prima relatrice di TEDxJesolo 2023: gli organizzatori dell’evento, di concerto con l’amministrazione comunale, hanno individuato il primo nome che comporrà il parterre di speaker che animerà la conferenza in programma il 29 aprile al teatro Vivaldi e dedicato al tema della Passione.

Chi è Pegah Moshir Pour

Pegah Moshir Pour, italiana di origine iraniana, nata tra i racconti del “Libro dei Re” cresciuta tra i versi de “La Divina Commedia”. Consulente in Ernst & Young e attivista dei diritti umani e digitali. Sviluppa contatti e promuove il coinvolgimento tra progettualità e realtà imprenditoriali al fine di realizzare forme di partnership e sponsorship. Con esperienze trasversali, si occupa di temi quali: cittadinanza “ragazzi della terza cultura”, cittadinanza ed etica digitale. Nelle scuole parla di empowerment femminile e linguaggio e digitale. Collabora con realtà culturali ed istituzioni per continuare a operare nel mondo della cultura, attivando sui territori e nelle persone progetti sociali e politiche per un futuro inclusivo ed aperto. Premiata a Palazzo Montecitorio Standout Woman Award e inserita nella lista dei 100 innovatrici e innovatori che hanno fatto la differenza nel 2022 di StartupItalia.

I presentatori

Mushir Pour e gli altri relatori di TEDxJesolo saranno coordinati da due presentatori d’eccezione. A guidare la conferenza saranno, infatti, Dj Ringo e Rachele Sangiuliano. Dj Ringo, pseudonimo di Rocco Maurizio Anaclerio, è un disc jockey, conduttore radiofonico e conduttore televisivo italiano. Lo abbiamo sentito in radio come conduttore di RTL 102.5 e Radio 105 dove è stato il creatore e conduttore del programma Revolver. Lo abbiamo visto in TV con il programma Doctor Ringo su Rock TV. Oggi è direttore artistico per Virgin Radio Italia dove continua a condurre il suo programma Revolver e, su Virgin Radio TV, il programma Garage Revolver. È stato uno dei primi DJ di Radio RockFM. Rachele Sangiuliano è invece un grande nome dello sport italiano: ex giocatrice professionista di pallavolo con 106 presenze in Nazionale e un Oro Mondiale, commentatrice e conduttrice sportiva. Una passione smisurata per lo sport e un esempio per molti giovani, oggi è anche una speaker motivazionale che cerca di trasmettere i valori e l’importanza del lavoro di squadra.

«La partecipazione di Pegah Moshir Pour è la conferma che quello che sta prendendo forma sarà un TEDxJesolo di grande spessore, sicuramente capace di far emergere contenuti interessanti, attuali e stimolanti in un contesto frizzante, anche grazie alla conduzione di Dj Ringo e Rachele Sangiuliano – dichiarano il sindaco della Città di Jesolo, Christofer De Zotti, e l’assessore alla cultura, Debora Gonella –. Abbiamo imboccato la strada giusta per andare a definire un palinsesto culturale all’altezza della città che Jesolo sta diventando, capace di offrire appuntamenti di qualità in ogni periodo dell’anno. La proposta di eventi messi in calendario da una località contribuisce a tracciare i contorni della sua identità, e il nostroTEDx veicola l’immagine di una città moderna e internazionale».

«Il team di volontari sta lavorando con grande entusiasmo – aggiunge Andrea Vidotti Licensee di TEDxJesolo –, stiamo entrando nella fase più calda del TEDxJesolo e c’è estrema concentrazione. Mi fa un immenso piacere che la città di Jesolo abbia accolto l’evento con grande interesse. Il coinvolgimento del territorio è una delle basi di un evento come il Ted».