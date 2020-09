La Collezione Peggy Guggenheim riapre per 6 giorni a settimana

Dopo tre mesi dal giorno di riapertura del museo dopo il lockdown, la Collezione Peggy Guggenheim torna a dare la possibilità di godere della sua raccolta di opere d'arte moderna per ben sei giorni a settimana. Dal 2 settembre, infatti, sarà possibile entrare a palazzo Venier dei Leoni dal mercoledì al lunerdì dalle 10.00 alle 18.00 con accesso su prenotazione online contingentato per fasce orarie.



La riapertura quotidiana è frutto anche della campagna di raccolta fondi "Insieme per la PGC" che sta mostrando i primi risultati positivi. Resta, però, ancora chiusa la mostra Migrating Objects e sospese tante attività gratuite rivolte al pubblico.

Resta la possibilità di associarsi o rinnovare la propria membership card con uno sconto del del 20% su tutti i livelli associativi.