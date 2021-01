La Peggy Guggenheim apre il 2021 con il workshop di Cecilia Jansson “Esplorare la distanza”

La Collezione Peggy Guggenheim apre il 2021 offrendo la possibilità ai più giovani di partecipare a un workshop dove potranno interagire con giovani artisti di fama internazionale e conoscere la loro pratica artistica grazie al progetto SuperaMenti. Pratiche artistiche per un nuovo presente. Dal 22 al 24 gennaio 2021 si terrà da remoto il terzo appuntamento con il laboratorio “Esplorare la distanza” con protagonista l'artista svedese Cecilia Jansson.

I dettagli del workshop

Il laboratorio è come sempre gratuito e su prenotazione a partire dal 4 gennaio, fino a esaurimento posti. L’8 e 18 gennaio si terranno su Zoom due incontri preparatori con l’artista, aperti a tutti, con la partecipazione al primo incontro dell’8 gennaio anche di Carlo Giordanetti, CEO Swatch Art Peace Hotel, e Karole P. B. Vail, direttrice Collezione Peggy Guggenheim. Attraverso il disegno, il workshop, che sarà condotto dalla Jansson in inglese, affronterà il tema del corpo umano inteso come strumento di misura e limite. Il distanziamento sociale, attuato in questi mesi, ha posto l’attenzione sui confini fisici e relazionali di ciascun individuo rendendo tutti maggiormente consapevoli sia della propria presenza corporea che dell’impatto psicologico ed emotivo che vicinanza e distanza fisica portano con sé. Grazie al confronto, a compiti ed esercizi assegnati dall’artista stessa, i partecipanti al laboratorio potranno elaborare queste tematiche, offrire le proprie interpretazioni e creare disegni e opere su carta di grandi dimensioni. Le tecniche impiegate saranno il disegno, il collage, l’assemblaggio. Il laboratorio si concluderà con un’installazione delle sagome dei corpi disegnate dai partecipanti, e non solo. Alla prima parte del workshop, che prevede la realizzazione di un disegno del proprio corpo secondo le istruzioni date dall’artista stessa in un tutorial, tutti infatti possono partecipare, spedendo poi il proprio lavoro entro il 13 gennaio 2021 a: Dipartimento Educazione, Collezione Peggy Guggenheim Dorsoduro 701, 30123 Venezia.