Pellestrina, consegnato un nuovo mezzo antincendio alla Protezione Civile

Un nuovo pickup con allestimenti antincendio boschivo è stato consegnato questa mattina al gruppo di Protezione civile di Pellestrina-San Pietro in Volta.

«Con la consegna del nuovo veicolo si arricchisce il parco mezzi del gruppo di Protezione Civile di Pellestrina e San Pietro in Volta - ha detto il vicesindaco Andrea Tomaello -. È un segnale di attenzione verso questi volontari, che svolgono un importante ruolo per la comunità dell'isola. Li ringrazio perché sono sempre presenti con la cittadinanza e danno un grosso supporto agli altri enti di sicurezza del territorio, avendo la specializzazione in antincendio boschivo». Sul fronte della prevenzione degli incendi boschivi il gruppo della Protezione Civile di Pellestrina opera in convenzione con la Regione Veneto. La cerimonia di inaugurazione è stata preceduta da una breve esercitazione antincendio.