Cade sul marciapiede, pensionata risarcita con 20mila euro

Era ottobre 2017 quando L.G., a quel tempo 62enne impiegata mestrina, era rovinosamente caduta in via Miranese a causa del marciapiede dissestato. L’incidente le aveva provocato varie ferite e soprattutto una lesione al ginocchio già compromesso da altre problematiche. Ora, dopo cinque anni, la donna ha ottenuto dal Comune di Venezia un risarcimento di 20 mila euro. Una somma che copre le spese sostenute e il danno subito.

La donna ha affrontato tutta la fase stragiudiziale tramite lo sportello “risarcimento danni” di Adico e si è poi affidata al legale dell’associazione nella fase della causa in tribunale. Il risultato è stato il riconoscimento delle responsabilità del Comune per una “insidia-trappola” che non poteva essere evitata dalla donna, a quel tempo impiegata e ora pensionata, per una concomitanza di cause e in primo luogo per la presenza dei cassonetti della spazzatura che, con la loro ombra, hanno nascosto la buca.

L’incidente è avvenuto la mattina del 3 ottobre del 2017 in via Miranese. G.L. stava recandosi in bus al supermercato ma destino ha voluto che sbagliasse fermata e che scendesse a quella pima del punto vendita. Accompagnata da una conoscente incontrata per caso appena scesa dal mezzo, l’ex impiegata ha percorso qualche metro prima di cadere rovinosamente a terra per una buca coperta dall’ombra dei cassonetti dell’area ecologica. Cadendo, la donna, oltre a perdere la scarpa, ha sbattuto la faccia per terra e si è ferita in più parti. Assistita da alcune persone presenti, ha poi deciso di prendere il bus e di recarsi al pronto soccorso. Qui, dopo sette ore di attesa, è stata medicata per poi procedere con vari accertamenti nei giorni successivi. In particolare G.L. lamentava (e lamenta tuttora) difficoltà a camminare proprio per le lesioni al ginocchio.