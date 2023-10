Chiude dopo 67 anni di attività la bottega di Renato Rallo, storico barbiere di Marghera | VIDEO

Sabato 28 ottobre chiuderà i battenti la bottega di Renato Rallo, storico barbiere di Marghera, dopo 67 anni di attività. Una storia che parte da lontano, precisamente nel 1941, quando il padre Cesare inaugura il salone e vi lavora fino al 1983. «Ho cominciato quasi per gioco quando ero ancora bambino – racconta emozionato Rallo –. In seguito mi sono appassionato sempre più al mestiere e ho iniziato il mio percorso professionale». Una carriera lunga, la sua, che lo porta a diventare prima allievo della scuola per acconciatori Cavam Venezia-Mestre, poi collaboratore del padre nel 1962 e infine insegnante, dedicandosi sempre ai clienti di Marghera.

Quella stessa passione che spinse Rallo a diventare un punto di riferimento per la comunità è stata tramandata al figlio Davide, che oggi gestisce un salone a Mestre, in viale Garibaldi, lo stesso che fino a qualche anno fa era condotto dalla moglie di Renato, anche lei parrucchiera: «Siamo una famiglia di acconciatori da tre generazioni», spiega.

Nel corso degli anni numerosissimi sono stati i clienti che si sono seduti sulle poltrone della bottega per un taglio o una piega nuova: «La professione è cambiata molto con lo scorrere del tempo: una volta si lavorava tanto a forbice, oggi le nuove tecnologie hanno soppiantato la vecchia strumentazione. Anche le richieste e le esigenze della clientela si sono modificate».

Renato chiuderà l’attività senza rimpianti ma con grande commozione. Il pensiero rivolto sempre a loro, gli affezionati clienti che negli anni sono diventati veri e propri amici: «Ringrazio tutti per i bei momenti passati insieme, li ricorderò sempre con grande affetto. Ora però è arrivato il momento di godermi la pensione e trascorrere le giornate con mia moglie e i miei tre nipotini» conclude.