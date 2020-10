Noale, in pensione il dirigente del Comune Giovanni Scantamburlo

Dal primo ottobre è in pensione Giovanni Scantamburlo, conosciuto come Gianni, dirigente dell'ufficio tecnico del Comune di Noale. Era in servizio dal primo gennaio 1981 come istruttore tecnico, e aveva vinto il concorso nel 1980. «Ha contribuito alla trasformazione urbanistica del territorio - scrive il Comune - . Quando Gianni è entrato a far parte del settore, piazza Castello si chiamava piazza Calvi e aveva la pavimentazione per lo più in ghiaia». La sede municipale si trovava a palazzo della Loggia. L'ufficio tecnico e l'anagrafe erano a palazzo Picchini e palazzo Tebaldi, quest'ultimo attuale sede dell'ufficio tecnico, «un tempo stabile disabitato e mal ridotto.

Neppure via Ca' Matta era il gioiello che è oggi e Noale non era bella come adesso». Il sindaco Patrizia Andreotti ha ricordato il lavoro del dirigente. «Disponibile e professionale, in questi anni di lavoro assieme. Gli auguro di godersi una pensione serena e interessante. Per quello che oggi ammiriamo della nostra città dobbiamo ringraziare anche Gianni Scantamburlo, cui l'amministrazione comunale e di tutti i cittadini fanno i migliori auguri».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.