Lavori di manutenzione al People Mover fino al 14 febbraio

Rimane chiuso l'impianto People Mover che collega piazzale Roma e il Tronchetto da giovedì 3 a lunedì 14 febbraio (e comunque fino al termine dei lavori) per interventi di manutenzione programmata, non rinviabili. Durante il periodo dei lavori il collegamento viene comunque garantito dal servizio di navigazione della linea 2, accessibile per l’occasione anche ai biglietti automobilistici urbani ordinari e ai titoli di abbonamento-supplemento dedicati al People Mover. Nei fine settimana (sabato e domenica) verrà inoltre organizzato un servizio sostitutivo tramite autobus tra Tronchetto, stazione Marittima e piazzale Roma. @avmspa.it>

Navetta molto usata dai residenti che devono raggiungere il Tronchetto, anche per raggiungere la propria macchina, fa servizio dalle 7 del mattino fino alle 23 circa: orario che alcuni ritengono insufficiente a soddisfare la domanda di questo mezzo di collegamento, proponendone l'estensione dalle 6 a mezzanotte, anche per aumentare gli introiti per la copertura dei costi di gestione. People Mover e collegamenti acquei rinforzati col Tronchetto, oltre a parcheggi scoperti, qualcuno dice, sarebbe un gran passo avanti per riportare residenti in città. Il people mover è entrato in funzione il 19 aprile 2010 e ha velocizzato il tempo di percorrenza tra il Tronchetto e piazzale Roma (a piedi si impiegano circa 20 minuti, in vaporetto 10, con l'autobus 3, e con il people mover 4), anche in virtù della frequenza delle corse (ogni 10 minuti dalle 7.10 alle 22.50), ed è caratterizzato dall'economicità per i viaggiatori che non possiedono la Carta Venezia (non si applica infatti la tariffa differenziata prevista per i mezzi di navigazione dell'azienda di trasporto pubblico). Il people mover è stato progettato per trasportare fino 3.200 passeggeri all'ora per direzione.