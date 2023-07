Perché temporali tanto violenti al Nord? Ecco la spiegazione

Il Nord Italia si è trovato in una particolare configurazione barica, che si è reiterata negli ultimi giorni. Nello specifico Veneto, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia erano posizionate nel bordo dell'anticiclone africano che ha infiammato il Centrosud Italia, trovandosi così terra di scontro tra la massa d'aria molto calda e umida nord africana con quella più fresca e instabile atlantica che scorreva oltralpe, ma che di tanto in tanto "pizzicava" anche la Pianura Padana.

Secondo il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara, i forti contrasti tra due masse d'aria dalle caratteristiche così diverse hanno dunque creato le basi per lo sviluppo di imponenti temporali che hanno superato anche i 12-13 km di altezza (da qui la mancanza notevole di luce anche durante il giorno in prossimità dell'arrivo degli stessi), ulteriormente alimentati da due fattori: la presenza di aria calda e umida al suolo, carburante indispensabile per i temporali, ma anche dal transito in quota della cosiddetta corrente a getto: una forte corrente spira a circa 10-12.000 metri di quota e la cui ondulazione alimenta e regola le alte e le basse pressioni. Quando in quota transita questa corrente, vengono agevolati i moti ascensionali per una sorta di "effetto risucchio", esasperando quindi l'instabilità atmosferica. Non solo: quando le correnti ascensionali sono molto intense, all'interno della nube temporalesca possono svilupparsi chicchi di grandine che vengono mantenuti sospesi fino a raggiungere dimensioni notevoli, oltre le quali cadono necessariamente a terra sotto la forza di gravità. Una volta che queste imponenti nubi temporalesche iniziano a scaricare al suolo pioggia e grandine, si genera al contrario una corrente fredda discendente che accelera per oltre 8-10km (ovvero lo spessore della nube), arrivando così al suolo sottoforma di raffiche di vento di particolare violenza, il cosiddetto downburst, diverso dalla tromba d'aria o tornado, che può soffiare anche oltre i 100km/h generando numerosi danni.

Questa configurazione barica si è mantenuta bloccata per una settimana, senza che riuscisse ad entrare un fronte freddo in grado di sbloccare la situazione e spazzare via il caldo umido carburante dei temporali. Ecco spiegato perché tanta violenza di questi temporali e il fatto che si siano reiterati per diversi giorni. Oggi ultimo giorno a rischio temporali anche forti, specie sul Nordest, mentre da domani avremo una tregua con al più qualche rovescio su Alpi e Triveneto, ma di tipo ordinario.