In bici da Venezia alle isole Lofoten sulle orme di Querini

Quindici tappe, per un totale di 3.300 chilometri. A percorrerli sarà una spedizione composta dai ciclisti Adriano Pellizzon e Paolo Vidotto, dal driver del camper di supporto GiamPaolo Potente e dal videomaker professionale Paolo Maurizi nell'ambito del progetto sportivo-culturale denominato “Venezia-Isole Lofoten: in bici sulle orme di Querini”, organizzato da Veneto Special Sport in collaborazione con Pro Loco Scorzè e Centro Regionale Sportivo Libertas, in programma dal prossimo 28 giugno fino al 21 luglio.

Dalla laguna, quindi, all'arcipelago norvegese al di sopra del Circolo Polare Artico e conosciuto come la patria dello stoccafisso e poi in ulteriori 5 tappe di circa 1.200 km l’arrivo fino a Capo Nord, con rientro successivo a bordo del camper. Oltre all’aspetto puramente sportivo, non secondario, la spedizione ha per obiettivo la promozione dell'Itinerario Culturale Permanente Europeo, segnandone una traccia sulla direttrice più lineare da sud (Venezia, con partenza dalla sede dall’Autorità Portuale) fino a Røst, precisamente l’isolotto di Sandøy, dove è posta una stele commemorativa, eretta dalla piccola comunità norvegese nel 1932, a distanza di 500 anni dal naufragio della Querina. Pietro Querini passerà alla storia per essere stato l’importatore e diffusore dello stoccafisso (Bacalà alla veneta) nel vecchio continente.