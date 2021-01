Creato percorso sensoriale al Nido dei cuccioli di San Donà di Piave

«Grazie alla passione e creatività degli uffici, in particolare del servizio Giardineria che ringrazio, i bimbi del Nido dei Cuccioli hanno a disposizione un ulteriore strumento con cui giocare, crescere e fare esperienza del mondo». Con queste parole l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di San Donà, Lorena Marin, “inaugura” il percorso sensoriale, progettato e realizzato dagli uffici comunali, a disposizione dei bimbi del Nido dei Cuccioli. Uno strumento per sviluppare la sensorialità e il rapporto con la natura, che si affiancherà agli orti in cassetta curati all’interno del progetto Ortinvista, a cui il Nido aderisce, e a un percorso di profumi/colori/sapori con le erbe aromatiche, che verrà realizzato prossimamente.

A breve arriverà anche un nuovo scivolo, per rallegrare ulteriormente le attività all’aperto dei bambini. Con l’occasione sono state sistemate anche le aiuole all’ingresso, per abbellire la struttura. Si sta anche predisponendo la gara, presso la Città Metropolitana, per la totale risistemazione del primo piano del Nido, che verrà utilizzato prevalentemente per laboratori e attività con le famiglie.

Le info utili

«Il Nido dei Cuccioli, gestito dalla Cooperativa Il Portico, rappresenta un motivo di vanto per l’amministrazione, e tutti i lavori fatti sono pensati non soltanto per migliorare la sicurezza e la funzionalità, ma anche per rendere questa realtà sempre più accogliente, a misura di bimbo, e stimolante. Fare esperienze positive all’area aperta è un elemento fondamentale per crescere bene, per conoscere meglio la natura e imparare a prendersene cura» conclude il sindaco Andrea Cereser. Ricordiamo che il Nido dei Cuccioli aprirà virtualmente le porte per l’open day il 24 febbraio alle 17:30, per mostrare la struttura e raccontare la proposta didattica: per saperne di più, è possibile consultare il sito della cooperativa Il Portico www.porticonlus.it.