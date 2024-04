A Venezia la performance di danza verticale selezionata dal New European Bauhaus | VIDEO

Iuav Design racconta la natura interdisciplinare della formazione e della ricerca attraverso la performance di danza verticale Bodies in/through space, selezionata dal New European Bauhaus (NEB) per essere inserita nel palinsesto di eventi satellite del proprio festival culturale che avrà luogo a Bruxelles e in tutta Europa dal 9 al 13 aprile 2024. Bodies in/through space è stato premiato dal board di NEB per la capacità di raccontare il rapporto tra uomo/abitante e spazio/città ed è stato selezionato per la short-list di eventi che saranno proiettati in diretta sul palco principale del museo di storia naturale di Bruxelles, sede principale New European Bauhaus Festival.

Il 13 aprile 2024, alle ore 15, lo spettacolo sarà visibile in anteprima italiana a Venezia nella sede Iuav dei Magazzini Ligabue. Gli allestimenti mobili sono stati progettati per l’occasione da 50 studenti e studentesse del laboratorio di interior design della laurea magistrale, guidati da M. Barbierato e A. Vacanti con V. Carli, in relazione ai movimenti di 3 danzatori della compagnia di fama internazionale Il Posto, fondata dalla coreografa e ricercatrice Wanda Moretti, prima in Italia a specializzarsi in performance di danza site specific sui prospetti architettonici.

Una coreografia analogica sarà movimentata da studenti e studentesse secondo sequenze che interpretano il corpo come strumento di indagine attraverso la grammatica del movimento e l'uso dei sensi. I ballatoi dei Magazzini Ligabue si trasformeranno in un vero e proprio teatro industriale all’aperto i cui spazi saranno modellati e modificati dalle scenografie e dai movimenti dei ballerini che, imbragati con sistemi di sostegno simili a quelli usati nell’arrampicata, danzeranno e si muoveranno perpendicolarmente ai prospetti architettonici.

A 100 anni dal Bauhaus, movimento che ha modificato radicalmente l’arte, il design e l’architettura, la Commissione europea ha avviato un nuovo Bauhaus per ripensare a futuri modi di vivere che rispondano alle sfide attuali. Punti cardine del progetto sono l’accessibilità, l’inclusione e la sostenibilità. Il nuovo Bauhaus Europeo si propone come un movimento creativo e interdisciplinare, uno spazio d'incontro in cui recuperare pratiche sostenibili e valorizzare le collaborazioni più visionarie per individuare futuri modi di vivere, al crocevia tra arte, cultura e scienza.

L’evento è aperto alla cittadinanza e gratuito. Questo il link per prenotarsi.