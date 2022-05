Alberoni, Zanoni: «Il nuovo permesso non rispetta la direttiva habitat»

«Stabilimento balneare Acquarius, il nuovo permesso non è in linea con la direttiva habitat». Lo sostiene il consigliere regionale del Partito Democratico Veneto, Andrea Zanoni, che ha presentato un'interrogazione riguardante un permesso di costruire che sarebbe stato rilasciato dal Comune di Venezia sul sito degli Alberoni, al Lido di Venezia, dove sorge lo stabilimento balneare Acquarius.

«Già la realizzazione dello stabilimento è stata molto contestata dai cittadini e dalle associazioni locali, essendo sorto - commenta Zanoni - su un’area a dune tra le più preziose dell’alto Adriatico, ricompresa nella cosiddetta Rete Natura 2000. Il Tar del Veneto aveva ritenuto illegittimo il conferimento del permesso di costruire, in ragione del fatto che non era stata posta in essere la Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA), procedimento al quale è necessario sottoporre qualsiasi progetto che possa avere conseguenze significative su un sito della Rete Natura». Ora ci sarebbe un nuovo permesso che, secondo l'esponente dem, contrasta con le procedure previste dalle linee guida nazionali per la Valutazione di incidenza «Habitat». @gmail.com>