I pescatori denunciano il fenomeno dell'"Acqua viva": sostanza gelatinosa sulle reti

Capita da circa 10 giorni, un fenomeno preoccupante che sta mettendo nuovamente alla prova i pescatori: loro la chiamano in gergo “Acqua viva”. Si tratta di una sostanza gelatinosa che compare in una quantità impressionante quando i pescatori raccolgono la rete durante la pesca a strascico: la rete appare completamente imbrattata, ma in alcuni casi la sostanza tende a soffocare anche il pesce più piccolo come ad esempio le seppie.

Il primo episodio è stato segnalato a dieci miglia a largo di Chioggia ma il fenomeno si sta diffondendo a macchia d’olio, tanto che i pescatori si sono lamentati del problema a Caorle ma anche nel Delta del Po’. «Abbiamo portato una campionatura di questa sostanza ai biologi che ci daranno a brevissimo un riscontro- spiega Alessandro Faccioli, responsabile di Impresa Pesca Coldiretti -. I pescatori stanno segnalando delle serie difficoltà in quanto impiegano molte ore di lavoro nel ripristinare la rete per poterla riutilizzare. Stiamo monitorando attentamente la situazione per capirne le cause e soprattutto le evoluzioni».

Le ipotesi fin’ora fanno pensare che si tratti di uno stato di decomposizione di meduse che una volta morte precipitano sul fondale del mare dando origine a questa sostanza melmosa. «Viene subito spontanea una riflessione riguardo la presenza delle meduse che normalmente avviene nei mesi estivi, ora anticipata nella stagione primaverile - conclude Faccioli -. Attendiamo dunque il riscontro dei biologi, sperando davvero che il lavoro dei pescatori non venga minato anche da questa nuova difficoltà».