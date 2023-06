Un grande pesce volante "nuota nell'aria" all'Arsenale

Al Salone Nautico di Venezia 2023 è sbucato anche il grande pesce volante progettato da Roberto Pagura, direttore artistico e fucina creativa di Molino Rosenkranz.

L’insolito pesce "nuota nell’aria" a 15 metri da terra grazie all’elio che dà volume e leggerezza ad una struttura lunga oltre 7 metri, larga 3 e alta circa 5 metri. Ancorato al suolo dell’Arsenale, la creatura sfoggia non solo i colori distintivi del Salone, bianco e blu, ma con una connotazione artistica che riprende le antiche carte nautiche, restituisce nel muso del pesce le sembianze del simbolo di Venezia: il leone.

Non è la prima volta che Pagura firma opere del genere: per il Carnevale di Venezia di qualche anno fa è stato realizzato un grande asino volante, ma anche gabbiani e incredibili figure dell’immaginario. «È una grande soddisfazione portare ancora una volta a Venezia qualcosa di nostro - commenta Pagura -, e questa volta anche al Salone Nautico, che non è solo una prestigiosa esposizione nautica, ma anche arte, cultura, intrattenimento».