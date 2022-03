Un meticcio e tre asinelle danno il via alla pet therapy in una cooperativa sociale

Pet therapy alla cooperativa sociale “Aclicoop” di Mirano, si comincia in un centro diurno per persone con disabilità e i protagonisti della giornata sono Ugo e Alice. «Ugo è un simpatico meticcio che, in coppia con la sua coadiutrice, ogni martedì partecipa ad attività del centro, offrendo agli educatori uno spunto fresco e motivante per gli ospiti – spiega la presidente della Cooperativa Sara Bobbo -. Visto l’entusiasmo allargheremo l’iniziativa anche nei due Cerid (Centro diurno per disabili lievi e medio-gravi) che gestiamo a Spinea. Stella, Giulia e Molly, invece, sono i membri della squadra “asini”: rispettivamente nonna, mamma e figlia, le tre asinelle, ognuna con la sua unicità, sono state adottate dalla nostra cooperativa e preparate, nel tempo, a relazionarsi con bambini e adulti. Da tempo infatti offriamo attività assistite con gli asini, per le persone che possono e vogliono beneficiarne: ogni settimana, all’azienda agricola “La Corte” di Zelarino, vengono svolti incontri permettendo così di vivere uno spazio e un tempo immersi nella natura».

Ma Aclicoop non ferma il suo entusiasmo: «Riteniamo che il 2022 sia l’anno giusto per aprire i cassetti e tirar fuori con coraggio i sogni lasciati riposare – aggiunge la presidente Bobbo - stiamo già lavorando per aprire questa progettualità oltre i nostri servizi, a beneficio di scuole, centri diurni, enti pubblici che vorranno aggiungere questo approccio relazionale alle proprie attività». Per rendere tutto ciò realtà, la cooperativa ha necessità di recuperare risorse che permettano di ampliare l’offerta e di renderla accessibile a tutte le persone presenti nei centri diurni e comunità alloggio. «Abbiamo quindi bisogno dell’aiuto di tutti per riuscire in questa bellissima e importante iniziativa» conclude la presidente. Si può andare sul sito della cooperativa alla pagina: www.aclicoop.com/donaora. Aclicoop è una cooperativa sociale del miranese che lavora da oltre 35 anni in ambito disabilità. Segue ben 200 persone dando lavoro a 150 operatori. Sul territorio segue due centri diurni per persone con disabilità a Mirano e Scorzè, tre centri diurni occupazionali a Mirano e Salzano, due comunità alloggio a Mirano e Salzano, due centri educativi ricreativi diurni a Spinea e un gruppo appartamento a Mirano. È autorizzata all’esercizio e accreditata dalla Regione del Veneto. La gestione fa riferimento a quanto previsto dall’Ulss 3. Gli interventi assistiti con gli animali sono una risorsa preziosa in ambito educativo e riabilitativo. Offrono un ulteriore strumento di lavoro, agevolano e ristabiliscono un ritorno amichevole alla vicinanza e al contatto. Questo fa sì che, nel rispetto della natura e della spontaneità dell’animale, l’intervento educativo, socio-assistenziale o riabilitativo di un professionista possa essere facilitato e mediato dall’animale stesso.