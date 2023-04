Una petizione per coinvolgere i residenti sulla pista ciclabile di Pellestrina

I gruppi consiliari di opposizione si muovono con una petizione su "change.org" per chiedere il coinvolgimento dei residenti al progetto della ciclabile nell'isola di Pellestrina presentato dall'assessore alla Mobilità Renato Boraso il 15 marzo scorso al palazzetto dello Sport. In quell'occasione, visto che già durante la spiegazione della nuova ciclabile, in molti avevano sollevato perplessità sostenendo che il piano non aveva coinvolto la gente ed era stato presentato come un'opera "calata dall'alto", già decisa e definitiva, l'assessore aveva aperto alla creazione di uno sportello dove i cittadini avrebbero potuto portare proposte, dubbi e perplessità per migliorare l'intervento, con inizio dei lavori comunque imminente e non rinviabile.

I gruppi d'opposizione a distanza di un mese non sono rimasti a guardare: Partito Democratico, Verdi Progressisti e Venezia è tua, hanno mandato avanti la petizione per la partecipazione. «Il piano è stato portato avanti senza alcun coinvolgimento dei residenti, che hanno giustamente protestato - si legge nel testo della raccolta firme on line - La minoranza della Municipalità di Lido e Pellestrina accoglie l’istanza dei residenti chiedendo con urgenza la convocazione da parte dell'Amministrazione comunale di assemblee pubbliche - almeno intanto due per ora - a San Pietro in Volta e a Pellestrina. È necessario presentare il progetto nel dettaglio con i tecnici progettisti, ascoltare le criticità sollevate dai residenti (es. passaggi carrabili, parcheggi, restringimenti stradali, privacy cittadini ecc.), confrontare le istanze sulla sicurezza stradale da parte di cittadini, operatori e tecnici. Firma per chiedere assemblee pubbliche».

Il 23 marzo scorso, nonostante la convocazione della prima Commissione consiliare al Palasport di Portosecco, annunciata per proseguire l’illustrazione del progetto con l’assessore alla Mobilità Renato Boraso insieme ai tecnici, la convocazione è saltata per alcune urgenze arrivate all'ultimo negli impegni di Boraso. Anche per questo i gruppi di minoranza hanno chiesto una convocazione per recuperare l'occasione di confronto.