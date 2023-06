Venezia, parte il "Piano Caldo": come difendersi dalle ondate di calore

Per tutelare la salute delle persone anziane e più vulnerabili, anche quest'anno, per la stagione estiva e fino al 15 settembre, il Comune di Venezia ha attivato il "Piano di risposta agli effetti sulla salute delle ondate di calore", come avviene ormai dal 2003.

Il "Piano Caldo" prevede una serie di azioni, tra cui la diffusione massiva di opuscoli informativi sui comportamenti da seguire per difendersi dal caldo, distribuiti nel territorio; l’assistenza telefonica per consigliare i cittadini, anziani e non, su come difendersi dai rischi delle ondate di calore e fornire indicazioni sui servizi dedicati presenti nel territorio e il potenziamento straordinario dei servizi sanitari e assistenziali normalmente già a disposizione della cittadinanza. Gli interventi variano in funzione della previsione del disagio fisico e della qualità dell’aria fornita dall’Arpav, contenuta in un bollettino quotidiano (emesso dal primo giugno al 15 settembre, giorni festivi compresi), che dà conto anche della concentrazione dell’inquinante tipico della stagione estiva: l’ozono.

Difendersi dal caldo con la prevenzione

Molte situazioni di disagio possono essere tuttavia prevenute o ridotte tramite semplici accorgimenti (corretta alimentazione, adeguata idratazione, uso di fibre naturali, come cotone e lino per l’abbigliamento, l’uscire di casa nelle ore meno calde della giornata, ecc.) e sapendo a chi rivolgersi in caso di bisogno. Per difendersi da questo fenomeno potenzialmente rischioso per la salute, soprattutto per la popolazione anziana e quella più vulnerabile, è bene seguire alcuni consigli generali: