Pronto il Peba anche per le isole

Il piano di eliminazione delle barriere architettoniche (Peba) sulle isole è realtà. L'aggiornamento è stato approvato dal Comune nei giorni scorsi e va a completare il Peba approvato in centro storico nel 2020. Dopo la pubblicazione sul sito internet del Comune e in Albo pretorio per 30 giorni, seguirà nei successivi 30 giorni, la possibilità di esprimere le osservazioni, e sarà quindi sottoposto all’approvazione del Consiglio comunale nei successivi 60 giorni.

Gli interventi

«Una delibera importante per la città di Venezia e per la sua vivibilità - spiega l'assessore ai Lavori pubblici Francesca Zaccariotto - che riguarda la rilevazione delle barriere architettoniche presenti a Lido, Pellestrina, Burano, Murano, Mazzorbo, Torcello, Sant’Erasmo, Certosa e Vignole e individua gli interventi di eliminazione delle barriere in ambito edilizio, urbano e trasportistico secondo criteri di progettazione rivolti a tutti i cittadini.

Vogliamo così dimostrare – continua Zaccariotto – di voler rendere la nostra città sempre più attenta alle esigenze di tutti coloro che la abitano, la vivono o vengono a visitarla. Vogliamo fare in modo di favorire la frequentazione e la mobilità delle persone in piena autonomia sia negli edifici che nei luoghi pubblici, migliorando la partecipazione alla vita di relazione e alla comunicazione mediante l’uso di sistemi accessibili d’informazione e orientamento rivolti anche a chi soffre di difficoltà visive». L'attenzione è rivolta in modo particolare alle categorie di persone considerate fragili o che esprimono particolari disagi e necessità di tipo motorio, sensoriale e cognitivo come anziani, bambini e persone con disabilità. «Venezia non solo Capitale mondiale della sostenibilità, ma anche città impegnata a essere sempre più accogliente e accessibile». L'Amministrazione realizzerà in questi mesi estivi degli interventi di riqualificazione. Tra questi, ad esempio, all'interno di un progetto più complessivo di lavori previsti nella sezione Infanzia della scuola Gabelli, sarà realizzata anche una rampa esterna che consentirà di migliorare l'accessibilità alla scuola. Interventi simili sono già in fase di progettazione in partiolare sulle rampe di accesso esterne alle scuole sia in centro storico che a Pellestrina».

Il commento

«Finalmente l'Amministrazione ha compiuto questo passo che tardava senza nessuna motivazione reale - commenta il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio, Giuseppe Saccà -. Nelle scorse settimane, attraverso un'interrogazione era emerso come la redazione del Peba per le isole e il litorale fosse terminata da tempo ma inspiegabilmente il piano non veniva adottato dalla giunta. Un passaggio fondamentale per dare via all'iter previsto per la sua approvazione definitiva. L’obiettivo dell’accessibilità è un obiettivo importante per tutta la comunità, non solo per chi presenta una disabilità. Basti pensare alle mamme e ai papà alle prese con passeggini e carrozzelle e alle persone più anziane che possono incorrere in problemi di deambulazione».