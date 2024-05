Venezia, lotta alle zanzare: firmata l'ordinanza, parte il piano di prevenzione

«Le punture delle zanzare non sono solo un fastidio, ma possono essere anche veicolo di malattie quali west nile e dengue». Il sindaco di Venezia ha firmato questa mattina l’ordinanza con la quale vengono disposte le misure per la prevenzione e il controllo delle malattie infettive trasmesse dalle zanzare. Il provvedimento prende le mosse dal piano regionale e da quello dell’Ulss 3 Serenissima.

Distribuzione gratuita di prodotti antilarvali

«Comune e Veritas fanno la propria parte trattando con prodotti larvicidi le 50mila caditoie in terraferma e le 20mila del centro storico, comprese quelle nei parchi e nei giardini scolastici e circa 200 km di fossati di pertinenza - spiega il sindaco -. Ma le aree private sono ben il 70% della superficie del nostro territorio e serve la cooperazione di tutti. Per questo abbiamo attivato una campagna di distribuzione gratuita di prodotti antilarvali fino ad esaurimento scorte. È prevista la distribuzione di una confezione per unità immobiliare indipendente o una a condominio». L’ordinanza prevede inoltre che i trattamenti adulticidi possano essere eseguiti, negli spazi privati, solo in via straordinaria, e dispone che il proprietario debba comunicare al Comune (almeno 48 ore prima), l’installazione e uso di un impianto automatico di distribuzione di prodotti contro le zanzare.

Le raccomandazioni rivolte ai cittadini