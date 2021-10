Gli alberi morti si trasformano in sculture alla Certosa: il progetto

Un progetto pensato per ridare una nuova vita alle piante dell'isola della Certosa, il polmone verde della laguna di Venezia, che negli anni ha subito la perdita di diversi alberi a causa delle bonifiche, di trombe d’aria e dell’acqua alta. Consiste nel creare un percorso di arte e natura a cielo aperto, in cui i tronchi morti delle piante diventino materia da modellare per restituire loro una seconda vita, trasformandoli in sculture e arredi, e contribuire al tempo stesso alla riforestazione del parco urbano presente sull’isola attraverso la piantumazione di nuove piante e la creazione di un calendario di iniziative culturali che sappiano mettere in dialogo arte e natura: attività di yoga, laboratori creativi e di autocrostuzione di casette per uccellini e anche di sculture e arredi.

Park in progress, questo il nome del progetto, è curato dall'associazione Marga Pura, che è stata selezionata nell'ambito dell'iniziativa Crowdfunder35, progetto di crowdfunding realizzato per sostenere le migliori organizzazioni nella produzione e realizzazione delle loro attività artistiche e culturali, e accompagnarle con un percorso formativo finalizzato ad accrescerne le competenze.

Se il progetto raggiungerà attraverso la campagna di crowdfunding l’obiettivo prefissato e raccoglierà un importo pari almeno al 50% del budget richiesto, sarà cofinanziato da Fondazione sviluppo e crescita Crt, che raddoppierà quanto raccolto fino a un importo massimo di 5mila euro per progetto. Qui il link per donare.