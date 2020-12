Ogni volta che il Piave si gonfia i rischi sono enormi: Cereser chiede di accelerare sulle opere idrauliche

Tutte le volte che si verificano condizioni meteo favorevoli all'ingrossamento dei fiumi il Veneto è a rischio (vedi il fine settimana scorso), tutte le volte succedono danni più o meno gravi. Il Piave, in particolare, quando è in piena fa paura: il Cadore, i colli trevigiani e infine il Veneto orientale, tutti i territori attraversati rischiano di subire esondazioni e allagamenti. Negli ultimi decenni si è parlato tanto di opere utili a contenere il rischio idraulico, ma poco è stato realizzato. Un nuovo appello è arrivato oggi da Andrea Cereser, sindaco di San Donà, che si è rivolto alla Regione per chiedere «senza indugio» di «affidare la progettazione definitiva degli interventi per la salvaguardia del Piave». «Sono in gioco vite umane - dice Cereser - Ogni anno ci arrivano segnali di ammonimento che non possono essere trascurati: ne è prova quanto sta accadendo in questi giorni».

Bacini per il contenimento della piena

Uno degli interventi più importanti prevede la realizzazione di un bacino di laminazione alle grave di Ciano (Treviso), ovvero un'opera che consentirebbe lo stoccaggio temporaneo di parte del volume dell'onda di piena. L'ultimo incontro sul tema, ricorda Cereser, è avvenuto il 19 febbraio tra il prefetto di Treviso, l’Autorità di Bacino, l’assessore regionale Bottacin e tutti i sindaci rivieraschi. «Ad eccezione dei sindaci del Montello - fa presente Cereser - tutti avevano dato una indicazione chiara per proseguire con la progettazione». In quell'occasione «la Regione aveva prospettato di avviare la gara entro fine 2020». Invece «siamo ancora fermi».

Interventi urgenti

«Sappiamo - dice Cereser - che i fondi del recovery fund potrebbero essere utilizzati per finanziare questi costosi interventi: ma perché ciò avvenga le risorse devono essere impegnate entro la fine del 2022, di conseguenza c’è tempo solo fino alle fine del 2021 per completare la progettazione definitiva». Non solo dell'intervento di Ciano, ma anche di quello che interessa la zona a valle di Ponte della Priula: «La commissione istituita dopo l'alluvione del 1966 - dice ancora Cereser - ha stimato che entrambi questi interventi sono necessari per evitare il ripetersi di quanto accaduto in quell'anno, a parità di condizioni ambientali».

Opere ostacolate

I timori del sindaco di San Donà fanno riferimento all'opposizione dei sindaci contrari, ma ci sono anche vari comitati e associazioni che ostacolano queste opere. «Ok per gli strumenti di concertazione, ma senza ritardare le fasi di progettazione e realizzazione degli interventi - conclude Cereser - Chi ostacolasse questa possibilità unica di utilizzare i fondi del recovery fund, si prende una grande responsabilità».