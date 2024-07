Piazza San Marco, divieti e deviazioni in occasione dei 5 concerti di luglio

Il Comune di Venezia ha comunicato le misure di sicurezza e le modifiche alla viabilità pedonale in occasione della serie di concerti che saranno ospitati nei prossimi giorni in Piazza San Marco: Il Volo, 4 luglio, i Pooh venerdì 5 e sabato 6, Umberto Tozzi domenica 7 e infine l'esibizione dell'Orchestra del Teatro La Fenice sabato 13 luglio.

Divieti

Il sindaco ha ordinato lo stop alle bottiglie in vetro e alle lattine, ok alle bottiglie di plastica ma solo senza tappo. Divieto anche per il trasporto e la detenzione di spray a base di “Oleoresin Capsicum”, ovvero i cosiddetti spray al peperoncino, e di sostanze sintetiche che producono gli stessi effetti. Tra le altre restrizioni elencate nel provvedimento anche il divieto di vendita dei biglietti dei concerti al di fuori dei punti vendita autorizzati. Eventuali violazioni delle disposizioni saranno passibili di sanzione pecuniaria tra i 25 ed i 500 euro e della confisca dei contenitori e degli oggetti vietati. Restano comunque vigenti tutti i divieti e gli obblighi previsti dal regolamento di polizia e sicurezza urbana. Il testo dell'ordinanza si può leggere qui.

Viabilità

Il Comando generale della Polizia Locale ha stabilito anche modifiche alla viabilità pedonale, per regolare i flussi ed evitare assembramenti di persone. Il provvedimento prevede che nelle date degli eventi, dalle ore 18:45 e fino a cessate esigenze, per ragioni di ordine e sicurezza pubblica, sia interdetto a chiunque l’accesso alle Procuratie Vecchie e Nuove (ad eccezione degli avventori dei plateatici insistenti su piazza San Marco con regolare prenotazione del posto nonché di altri soggetti in possesso di prenotazione per pubblici esercizi raggiungibili anche dall’area marciana e calli limitrofe); l’accesso alle Procuratie Nuovissime (ad eccezione dei visitatori del Museo Correr in possesso di biglietto per le speciali aperture serali); l’accesso a Piazza San Marco attraverso il sotoportego de l’Arco Celeste, il sotoportego del Cavalletto e il sotoportego dei Dai, individuate quali vie di esodo d’emergenza dall’area dell’evento. Nelle giornate di giovedì 4, venerdì 5, sabato 6, domenica 7 e sabato 13 luglio l’ultimo ingresso al campanile di San Marco dovrà avvenire entro e non oltre le ore 18:45.

Rimarrà invariata la circolazione pertinente alla cintura di Piazza San Marco, lungo i Giardini ex Reali, Calle Vallaresso, Salizada San Moisè, Calle Larga dell’Ascension, Calle del Salvadego, Fondamenta Orseolo, Ponte Tron, Calle San Gallo, Calle Fiubera, Merceria dell’Orologio, nonché rimarrà libero il transito da e per la Piazza e la Piazzetta San Marco per chi proviene da Mercerie dell’Orologio, Calle Larga San Marco, Calle della Canonica e Ponte della Paglia.

Ai titolari degli esercizi commerciali presenti sotto le Procuratie Vecchie, Nuove e Nuovissime che, per ragioni connesse alla loro attività, abbiano la necessità di protrarre la propria permanenza all’interno dei rispettivi negozi, è consentito il solo transito sotto le procuratie per raggiungere le uscite.

La polizia locale avrà la facoltà di dirottare il traffico pedonale ed organizzarlo con l’istituzione di sensi unici e di temporanei obblighi e divieti, facendo transennare, ove necessiti, ulteriori aree, inibendo l’accesso di persone nelle zone ove la presenza, lo stazionamento ed il transito delle stesse crei pericolo alla pubblica incolumità. Gli agenti, se necessario, a tutela della pubblica incolumità potranno comunque adottare ogni altro provvedimento di sospensione o riduzione parziale delle occupazioni di suolo pubblico esistenti o lo spostamento delle stesse. Il testo integrale dell'ordinanza della Polizia Locale qui.