Piazza San Marco piace al cinema: è il set più utilizzato in Italia (e si difende a livello mondiale)

Venezia piace al cinema e il cinema piace a Venezia. In particolare, il suo salotto buono è molto apprezzato in giro per il mondo, a tal punto da piazzarsi in una speciale classifica di "comparsate". Piazza San Marco, secondo una recente analisi effettuata da Giggster, infatti, occupa il 17º posto tra le location cinematografiche più utilizzate a livello internazionale, prima a livello nazionale.

Non sarà ai livelli dell'iconico parco newyorkese di Central Park, primo in assoluto, utilizzato in 352 film, del Bronson Canyon o della Vasquez Rocks Natural Area Park, entrambe in California e rispettivamente al secondo e terzo posto con 236 e 207 pellicole, ma considerando l'abisso tra le pruduzioni statunitensi e quelle italiane, c'è comunque da esserne orgogliosi.

Tra le 17 pellicole girate in parte in Piazza San Marco ci sono veri e propri capolavori del cinema. È il caso di "James Bond - Operazione Spazio" (1979) interpretato da Roger Moore, o del "Talento di Mr. Ripley (1999) con Matt Damon e Jude Law, che vede una scena ambientata ai tavolini del caffè Florian. Il luogo più iconico della città storica piace anche alle serie tv: più recentemente, infatti, Paolo Sorrentino ha girato alcune scene de "Il giovane papa", con Jude Law - che con la laguna ha un legame particolare - e Diane Keaton.