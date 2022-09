Un'opera mastodontica: Piazza San Marco riprodotta con 170 mila mattoncini Lego

Venezia torna protagonista con un'opera da record. Per la prima volta al mondo, infatti, l'intera piazza San Marco è stata interamente riprodotta con mattoncini Lego. Un lavoro durato otto mesi, portato a termine dal "brick builder" sardo Maurizio Lampis, che per questo "diorama" ha utilizzato 170 mila blocchetti, con circa 400 tipologie di codici e 200 tra "mini figure" e animali utilizzati per animare una delle piazze più conosciute al mondo, set di tanti film e tra le mete più ambite di tutte i viaggiatori.

Piazza San Marco con i mattoncini Lego

Un'opera unica non solo per il numero di pezzi impiegati, ma anche per la sua imponenza. La nuova opera di Lampis, dal titolo "Venezia non è mai stata così vicina...", è lunga 2 metri e 7 centimetri, con 105 centimetri di profondità, mentre il campanile arriva a 140 centimetri di altezza. «Piazza San Marco rappresenta assolutamente il diorama più difficile in serie di realizzazione che abbia mai fatto in 15 anni di progetti Lego - spiega Lampis all'Ansa - è stato molto complicato perché ho dovuto utilizzare diverse tecniche affinché potessi riprodurre fedelmente alcuni particolari come le cupole della Basilica di San Marco o i particolari delle Procuratie o ancora il campanile di San Marco».

«Da oggi inizia la ricerca di partner istituzionali, supporter e sponsor, - spiega Vittorio Baroni, coordinatore del progetto "El Paron de Casa" - con l'obiettivo di esporre a Venezia l'opera di Maurizio Lampis. Vogliamo farla conoscere soprattutto a bambini delle scuole perché il metodo costruttivo dei mattoncini Lego sviluppa ingegno e abilità ed esprime valore pedagogico, educativo e psicologico».