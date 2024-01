Giorno della Memoria: a Venezia deposte 26 nuove pietre d'inciampo

«Venezia deve restare un presidio di libertà contro ogni forma di razzismo, violenza e sopraffazione. Oggi ci stringiamo tutti insieme con grande emozione per non dimenticare mai quanto accaduto in passato». Le parole della presidente del consiglio comunale di Venezia, Ermelinda Damiano, hanno introdotto il percorso della Memoria durante il quale sono state posate 26 nuove pietre d'inciampo nel centro storico e a Mestre e Favaro Veneto.

«Le pietre dedicate alle vittime di qualsiasi forma di discriminazione»

La cerimonia è stata scandita dai minuti di silenzio e di raccoglimento davanti alle abitazioni che furono l'ultima dimora dei concittadini veneziani prima della deportazione, poi una rosa rossa accanto alle pietre appena deposte. A rendere omaggio alla memoria dei cittadini veneziani anche Gunter Demnig, l’artista tedesco ideatore delle Stolpersteine (presenti in 31 Paesi europei) che undici anni fa partecipò alla prima posa delle pietre d’inciampo a Venezia. «Abbiamo deciso di dedicare le pietre d'inciampo non solo alle vittime dei campi di concentramento nazisti ma anche a tutte quelle vittime di qualsiasi forma di violenza e discriminazione».

Tra i momenti salienti, la canzone "Amazing Grace" cantata dall'artista inglese di origini giamaicane, Joselin St Aimee, davanti alla casa che fu un tempo di Rosalia Luzzato. Durante la cerimonia è stata data inoltre lettura, da parte di uno dei rappresentanti della Consulta provinciale degli studenti, alla prima pietra d'inciampo deposta in mattinata in ricordo di Elia Gino Musatti, membro di una delle famiglie ebree più importanti di Venezia.

Venezia Città della Memoria, terza dopo Milano e Roma

«Con 185 pietre d'inciampo deposte, Venezia diventa per eccellenza Città della Memoria, terza dopo Milano e Roma», ha detto Damiano. Mentre il presidente della comunità ebraica di Venezia, Dario Calimani, con l'occasione ha posto l'attenzione sui temi di attualità e ciò che sta accadendo in Medio Oriente: «La posa delle pietre d'inciampo è un momento alto per fissare il ricordo delle vittime. Non possiamo però compensare i delitti della storia con altri delitti, altri crimini e altre realtà», ha detto. La posa delle Pietre d'Inciampo continuerà anche domattina partendo da Campo San Lio a Venezia e ultimare questi percorsi.

