Pietro Del Soldà è nuovo consigliere del Teatro Stabile del Veneto

Pietro Del Soldà, veneziano, autore e conduttore di Rai Radio 3, è il nuovo consigliere del Teatro Stabile del Veneto. L'assemblea dei soci ha approvato all’unanimità l’ingresso del nuovo membro del cda, il quale era stato designato dal ministero della Cultura secondo quanto previsto dallo statuto del teatro.

«Accogliamo con gioia l’ingresso di Pietro Del Soldà nella nostra squadra. - ha dichiarato Giampiero Beltotto, presidente dello Stabile del Veneto - Siamo grati fin da ora per il contributo che saprà dare alla progettazione culturale del nostro teatro e al servizio che vorrà rendere al territorio veneto mettendo a disposizione le sue competenze di comunicatore e uomo di grande cultura». Per parte sua, Del Soldà ha accolto con gioia la nomina, specificando che «farò la mia parte per far sì che il Teatro Stabile agisca sempre di più da volano per esprimere le potenzialità immense e talvolta inespresse che la "mia" Venezia, pur segnata da una grave crisi demografica, Padova e Treviso, racchiudono dal punto di vista dell'offerta culturale».

Chi è Pietro Del Soldà

Del Soldà è nato a Venezia nel 1973. Laureato in filosofia all’Università Ca’ Foscari di Venezia, allievo del professor Umberto Galimberti con cui ha conseguito anche il dottorato di ricerca, Del Soldà è autore e conduttore di trasmissioni radiofoniche culturali e informative per Rai Radio 3, dove fino al 2010 ha condotto Radio3Mondo per passare poi a Tutta la città ne parla di cui è tutt’ora autore e voce. Firma del giornalismo culturale, collabora con la “Domenica” del Sole 24 ore e la rivista “Sotto il vulcano” (Feltrinelli) diretta da Marino Sinibaldi. Dal 2014 al 2020 ha insegnato Giornalismo culturale e radiofonico all’Università Sapienza di Roma e, nel 2021/22, Filosofia ed etica dell'informazione presso il Master "Management della comunicazione e delle politiche culturali" dell'Università Iuav di Venezia.