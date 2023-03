Pimpa magica: Ca' Foscari e Radio Magica insieme per promuovere l'apprendimento della Lis e Caa

Il 14 marzo si terrà un evento di presentazione del progetto Pimpa Magica, che promuove l'inclusione dei bambini con storie multimediali gratuite in LIS e CAA. L'Università Ca' Foscari Venezia e Fondazione Radio Magica collaborano per ampliare il repertorio di materiali con l'impiego della LIS.L'evento sarà trasmesso anche in diretta streaming sulla pagina Facebook di Radio Magica.