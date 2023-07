Pinguini a San Giuliano, "spoiler" sul palco. Riccardo Zanotti: «Solo a guardarlo mi mette paura» | VIDEO

I Pinguini Tattici Nucleari proseguono le prove del grande concerto in programma venerdì prossimo, data zero del tour sold out che li porterà in giro per i principali stadi italiani. Come spesso capita, il frontman della band lascia a Instagram le sue riflessioni