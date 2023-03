A Mestre l’evento sportivo "Pink Cup": il ricavato sarà devoluto al Centro Antiviolenza | VIDEO

Al torneo si sono già iscritte 48 donne che giocheranno in 24 coppie. Tra i premi messi in paio per le vincitrici ci saranno anche i biglietti per visitare il museo M9 di Mestre

Si terrà sabato 25 marzo dalle ore 9 alle 13.30, presso lo Spector Padel House di Mestre, l'evento sportivo “Pink Cup contro la violenza”: il torneo è stato ideato da Ilaria Edel Muzzati, promotrice e fondatrice del progetto, e sarà organizzato grazie alla collaborazione di Marco Sportillo, general manager di Spector Padel House e, tra gli altri, della Fondazione di Venezia.

All'iniziativa, che è stata presentata questa mattina nel corso di una conferenza stampa, si sono già iscritte 48 donne che giocheranno in 24 coppie. Il ricavato delle iscrizioni delle atlete partecipanti sarà interamente devoluto al Centro Antiviolenza, in particolar modo per contribuire alle spese a favore delle donne e dei loro bambini ospitati nelle case rifugio.

«L’appuntamento – ha spiegato la promotrice Muzzati – ha lo scopo di contribuire al raggiungimento massimo di inclusività e coinvolgimento della donna nel mondo dello sport, in particolare nella disciplina del padel, ma soprattutto di partecipare fattivamente a sostenere il Centro Antiviolenza del Comune di Venezia».

Il torneo sarà aperto a tutta la cittadinanza. Tra i premi messi in paio per le vincitrici ci saranno anche i biglietti per visitare il museo M9 di Mestre, anch’esso partner dell’appuntamento sportivo.