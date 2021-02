Piscina a Marghera, referendum sul nome e un concorso di disegni per le scuole

Piscina di Marghera, l'impegno dei Margherini Doc: referendum sul nome e concorso disegni per le scuole su nuoto, acqua e sport. Sono passati oltre 20 anni dalle prime iniziative per la piscina di Marghera. Proprio allora tutto iniziò con il coinvolgimento delle scuole per i disegni dei bambini e la raccolta firme di migliaia di cittadini per chiedere la realizzazione di un impianto natatorio.

Continua l'impegno del gruppo Margherini Doc, composto da oltre 6.600 persone, che lancia un referendum per scegliere il nome della piscina da suggerire al Ssindaco e al presidente della Municipalità. I Margherini propongono alle scuole un concorso di disegni sugli argomenti del nuoto, acqua e sport immaginati con la nuova piscina che sta per diventare realtà dopo anni di attese e di impegno civico. Il gruppo Margherini Doc è stato fondato il 2 giugno 2009.