Rifacimento della pista di atletica di via Unità d'Italia a San Donà, approvato il progetto

Approvato il progetto esecutivo per il rifacimento della pista di atletica di via Unità d'Italia. L'impianto era stato rifatto circa trent'anni fa e le sue condizioni richiedevano un intervento complessivo di riqualificazione. Un progetto affidato all'architetto Vittorio di Udine, specializzato in questa tipologia di lavori, in quanto sottoposti alle normative internazionali di omologazione degli impianti di atletica leggera e quindi anche di quella della Fidal (Federazione Italiana Atletica Leggera) e del Coni per poter ospitare meeting di alto livello.

I nuovi lavori, che dovrebbero partire in autunno e concludersi in primavera per un investimento di circa 700mila euro finanziato da un mutuo a tasso zero con il Credito Sportivo, riguarderanno non solo il completo rifacimento del fondo, ma anche tutte quelle opere necessarie per portare la pista all'omologazione. Quindi sono state previste la creazione di due nuove piste per il salto in lungo e, sul lato sud, delle nuove piastre per il salto in alto e il salto con l'asta. Nel lato opposto troveranno invece spazio la buca per la siepe (la cosiddetta "riviera") e le piazzole per il lancio del peso, del martello e del giavellotto.

Il progetto della nuova casa dell’atletica è stato condiviso coinvolgendo le società di atletica leggera sandonatesi (Atletica Sandonà, Bunker sport, Atletica Mirafiori) che hanno dato preziosi suggerimenti in sede di progetto e che hanno anche la necessità di un impianto moderno e attrezzato per sostenere i recenti ottimi risultati che stanno ottenendo con i loro atleti.

«L'investimento continuo sulla riqualificazione dell'impiantistica sportiva è un punto cardine del nostro mandato – dichiara l’assessore allo sport Stefano Serafin –. San Donà ha un vasto patrimonio di impianti sportivi che però necessitano in gran parte di una riqualificazione per continuare a sostenere un movimento sportivo in forte fermento. Dopo i massicci investimenti nel Palasport Barbazza, non ancora terminati, ora mettiamo mano alla pista di atletica che diventerà un vero e proprio impianto sportivo a disposizione sia degli agonisti che degli amatori, gestito come merita in accordo con le società sportive coinvolte. La pista continuerà ad essere a disposizione anche dei cittadini che vogliono utilizzarla per correre, ma dovrà essere rispettata e gestita con regole ben precise, anche per rispetto della rilevante cifra investita. I nostri progetti non terminano di certo con la pista di via Unità: stiamo infatti lavorando agli impianti di calcio e del tennis per dare a San Donà nuove strutture partendo da una migliore fruibilità del patrimonio esistente».