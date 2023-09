Percorso ciclopedonale da Portegrandi a Ca’ Sabbioni: approvata la delibera

La giunta comunale di Venezia, nella sua ultima seduta, ha licenziato la delibera che andrà in consiglio comunale relativa al completamento del percorso ciclabile da Portegrandi a Cà Sabbioni nei Comuni di Quarto d’Altino, Marcon e Venezia, I e II lotto.

La Città metropolitana di Venezia ha avviato un progetto finalizzato allo sviluppo della rete ciclabile metropolitana che si inserisce all’interno del progetto più esteso e in parte già realizzato di collegamento del litorale Veneto Orientale con Mestre-Venezia. Il progetto ciclabile della Città metropolitana prevede la realizzazione di due specifici interventi (identificati come Lotto 1 e Lotto 2) che vanno ad implementare i percorsi ciclabili già presenti e in corso di realizzazione lungo la tratta Portegrandi- Cà Sabbioni.

Gli interventi consistono nella realizzazione di percorsi ciclabili o il rifacimento degli stessi, nel caso in cui siano necessari dei miglioramenti dal punto di vista della sicurezza. «La realizzazione di questo percorso ciclabile ci consentirà di raggiungere una serie di obiettivi strategici che favoriranno il completamento della rete dei percorsi ciclopedonali di collegamento e utilizzo dell’area, mettendoli a sistema con i percorsi di fruizione turistica e ricreativa del territorio aperto alla possibilità? di promuovere il cosiddetto turismo lento integrato con parco San Giuliano, il sistema dei corsi d’acqua, gli ambiti del paesaggio della bonifica, i corridoi ecologici dei fiumi Dese e Zero - spiega l’assessore alla Mobilità Renato Boraso -. Grazie a questi interventi il territorio veneziano si candida, di fatto, ad essere uno dei territori con una delle percentuali piu? alte di chilometri ciclopedonali».