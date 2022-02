Pista ciclabile di Ca' Vio, martedì il Comune incontra i frontisti

Cavallino Treporti si prepara a incontrare, martedì, i frontisti delle vie interessate al progetto del nuovo percorso ciclopedonale a Ca’ Vio. Il tratto partirà da via Vettor Pisani, fronte scuole medie di Ca’ Savio, si congiungerà con i tratti esistenti della rotonda, fino all’incrocio con via Pordelio, attraversando così via di Ca’ Vio. Un progetto che complessivamente ammonta a 1,5 milioni di euro e che darà soluzione agli oltre 2 chilometri di strada, oggi solo in parte occupati dalla ciclabile, con un percorso a doppio senso di marcia della larghezza di circa 2,5 metri. Rispetto alle risorse che il Comune aveva già inserito a bilancio, una parte degli interventi sono già stati finanziati, con i fondi statali del 2021, ovvero 500 mila euro, mentre per il restante milione il Comune di Cavallino-Treporti intende attingere ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

«Abbiamo già fatto pervenire casa per casa gli inviti all’incontro prima di procedere con il progetto esecutivo. Martedì discuteremo del progetto di messa in sicurezza dei due tratti e per fine anno dovrebbe essere pronto il bando per eseguire l’opera nel 2023. Il dialogo ci consentirà di fare tutte le valutazioni rispetto a quanto presenteremo - dichiara l’assessore alle Opere pubbliche Nicolò D’Este -. La messa in sicurezza anche di questa parte di viabilità è un impegno preso con nostri cittadini. Speriamo quindi di rispettare i tempi e rendere più fruibile anche questa porzione di territorio, frequentato soprattutto da studenti e residenti, ma anche dagli ospiti, in un’ottica di una mobilità slow e sostenibile. Un tratto che si congiungerà anche con la nuova via delle Batterie, per la quale sta continuando l’iter procedurale di realizzazione in Regione».